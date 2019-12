Cirio: basta dare soldi ai romani, l’autostrada Asti-Cuneo ce la facciamo noi piemontesi col risparmio sulle tasse che non verseremo più a Roma

Asti (Giulia Giraudo) – Ponti che crollano, cantieri di nuovi ponti che prendono fuoco, gallerie che cadono a pezzi, smottamenti un po’ dappertutto, sottopassi allagati. Insomma la situazione stradale e autostradale piemontese – come quella italiana – è una caporetto, e la gente inizia ad aver paura a spostarsi in auto, della serie: non sia mai che mentre passo mi manchi l’asfalto da sotto le ruote. Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, che ha già un mucchio di grane da risolvere, non ultima quella dell’assessore Roberto Rosso “finito in collegio” con l’accusa di aver chiesto voti alla malavita organizzata, ha deciso di prendere il toro per le corna e risolvere anche il problema di ponti, strade, autostrade fatte o da fare, con annessi e connessi. Infatti da un po’ di tempo, il civilissimo Piemonte pensato e realizzato dal conte Camillo Benso di Cavour, ricco di strade, ponti solidissimi e ferrovie, negli ultimi anni sta andando in pezzi. Il grido d’allarme fu lanciato un paio di anni fa quando, 18 aprile 2017, crollava “in testa” ad una pattuglia dei carabinieri un viadotto della tangenziale di Fossano, in provincia di Cuneo. La struttura era stata realizzata negli anni Novanta e inaugurata nel 2000. Appena hanno sentito degli scricchiolii, gli uomini della Benemerita hanno fatto in tempo ad allontanarsi (foto a lato) lasciando al suo ineluttabile destino la povera auto di servizio. I disagi sono continuati ogni qualvolta pioveva un po’ più forte, ma un mese fa c’è stato un peggioramento della situazione generale. L’elenco è da bollettino di guerra: crollo d’un tratto del viadotto della Torino-Savona a causa di una frana, apertura di voragine di una decina di metri lungo la A 21 tra Asti e Villanova, crollo di una parete montagnosa sulla A6 all’altezza di Altare che ha mezzo demolito un viadotto, allagamento di un sottopasso ad Alba. E quella maledetta autostrada Asti-Cuneo (nella foto a lato finisce in un campo coltivato!) che è sempre da ultimare. Ieri a Palazzo Lascaris, il governatore, in occasione del suo discorso di chiusura d’anno, ha parlato a lungo della situazione dei trasporti in Piemonte con riferimento proprio all’autostrada che dovrebbe collegare velocemente il Monferrato alle Langhe il cui termine è stato rimandato più volte nonostante le promesse dell’ex ministro Toninelli e ora della ministra De Micheli.

In risposta ai tentennamenti romani, Cirio ha deciso di completarla da solo: “Ogni anno i piemontesi pagano allo Stato 10 miliardi in più di quello che ricevono – ha ricordato -. Possiamo immaginare di tenerci le risorse necessarie a realizzarla perché il Piemonte ha dato tanto all’Italia e ora ha bisogno che le sue esigenze principali siano rispettate”. Si tratta di una partita da circa 250 milioni e Roma non può far finta di niente perché, come ricordava un grande politico liberale piemontese del passato, oggi ottantunenne: “L’Unità d’Italia prevedeva di arrivare al massimo a Firenze per uno stato che doveva chiamarsi sempre Piemonte. Invece c’è stata Porta Pia ed è nata l’Italia, e per noi, da allora, sono sempre state grane a non finire”.

Partendo dalle vie di comunicazione – strade, autostrade e ferrovie – il Piemonte chiede più potere decisionale su una serie di competenze.

Il consiglio regionale ha già votato a favore dell’autonomia.

Roma non può più tacere.