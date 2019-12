Genova: divampa un incendio nel cantiere del nuovo viadotto

Genova – Non c’è pace per i ponti italiani. Stamane verso le 5:30, al cantiere del nuovo viadotto progettato da Renzo Piano che sostituisce il crollato Ponte Morandi, è divampato un incendio all’interno di una delle nuove pile sul lato est, vicino a via Fillak (nella foto web). Secondo i primi accertamenti sembra che abbia preso fuoco il materiale all’interno della pila 13. Le fiamme sarebbero partite da un flessibile che era collegato alla rete elettrica. Dall’attrezzo sarebbero partite scintille che avrebbero raggiunto del polistirolo che si è incendiato scatenando il rogo. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco con un’autoscala per raggiungere il punto dell’incendio. In via precauzionale era stata chiusa al traffico via Fillak, riaperta poco prima delle 8. Non ci sono feriti.