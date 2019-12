Morto Giancarlo Caldone, amatissimo sindaco socialista, amico dei Templari e di Pellizza da Volpedo

Tortona – Poco prima di mezzogiorno è mancato Giancarlo Caldone, 62 anni, sindaco di Volpedo, stroncato da un tumore al pancreas di cui soffriva da qualche mese. Stanotte il peggioramento per cui è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Tortona, ma per lui non c’è stato niente da fare. Convinto socialista, Sindaco di Volpedo dal 2009, molto benvoluto dai suoi conterranei, aveva iniziato il terzo mandato lo scorso maggio. Dipendente della Regione Piemonte, oltre che sindaco di Volpedo, è stato consigliere provinciale quindi assessore provinciale col presidente Paolo Filippi. Sempre molto attivo nel valorizzare la tradizione del suo paese come le eccellenze agroalimentari, si vedeva spesso presenziare a molte manifestazioni con la fascia tricolore da sindaco, ma anche passeggiare tra le bancarelle di pesche e fragole nel mercato del paese. Nella primavera del 2014 ha collaborato col Sovrano Militare Ordine del Tempio (Cavalieri Templari di stretta osservanza) ed il parroco don Prospero Digilio, cappellano dell’Ordine, alla solenne messa in suffragio del 22° Maestro Generale Jacques de Molay e dei Cavalieri Templari mandati al Rogo dal re di Francia Filippo il Bello esattamente 700 anni prima (nella foto a lato lo si vede in terza fila dietro ai Templari della colonna di sinistra rispetto a chi guarda, durante la Messa, con la fascia tricolore da sindaco, di fianco a Donna Ornella Marianini Forlani). Ha lavorato tutta la vita per valorizzare il suo paese anche rivalutando tutta l’opera di Pellizza da Volpedo assurta, in gran parte per merito suo, ad una notorietà internazionale. Il rosario sarà celebrato mercoledì sera alle 20,30 nel Municipio di Volpedo, da dove, giovedì alle 11, partirà il funerale.