Playmobil: The Movie

È un film di genere animazione, avventura, family del 2019, diretto da Lino DiSalvo, con J-Ax e Cristina D’Avena. Uscita al cinema il 31 dicembre 2019. Durata 99 minuti. Distribuito da Notorious Pictures.

Il film, diretto da Lino DiSalvo, è ispirato agli storici giocattoli dell’omonima azienda tedesca. È la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil, dove niente è come sembra, insieme al fratellino Charlie. La giovane si ritrova trasformata improvvisamente da umana a giocattolo e catapultata in un universo parallelo, nel quale la magia è all’ordine del giorno. Purtroppo in questo passaggio dalla realtà a quella parallela di Playmobil, Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove con un aspetto diverso rispetto al solito.

Nel frattempo Charlie è diventato un guerriero vichingo dotato di una super forza, a causa della quale viene rapito da qualcuno di non ben identificato. Per ritrovare il fratello prima che finisca nei guai, Marla si avventura in un viaggio nei mondi fantastici di Playmobil, aiutata dall’autista di food truck Del e dall’agente segreto Rex Dasher. La spia informa gli altri due che molti sono i personaggi spariti nel nulla negli ultimi mesi. Mentre i tre si mettono sulle sue tracce, Charlie è costretto a lottare come gladiatore nell’arena dell’imperatore Massimo, deciso a farlo combattere con bestie mostruose fino alla morte. Riusciranno Marla e i suoi nuovi amici a salvare il piccolo Charlie prima che sia troppo tardi?

Data di uscita:31 dicembre 2019

Genere: Animazione, Avventura, Family

Anno: 2019

Regia: Lino DiSalvo

Attori: J-Ax, Cristina D’Avena, Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Gabriel Bateman

Megaplex Stardust Tortona

dal 31 dicembre 2019

SALA 2 15:30

Paese: Francia, Germania

Durata: 99 min

Distribuzione: Notorious Pictures

Sceneggiatura: Greg Erb, Jason Oremland

Fotografia: Chelle Ramos

Montaggio: Maurissa Horwitz, Nick Kenway

Musiche: Heitor Pereira

Produzione: On Animation Studios