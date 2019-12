Spaccata la porta a vetri della pizzeria Il Caminetto in via Rattazzi ad Alessandria

Alessandria – Ancora un atto vandalico ad Alessandria ai danni di un esercizio commerciale.

Ieri notte ignoti hanno spaccato la porta a vetri della pizzeria Il Caminetto, in via Rattazzi. Una volta dentro, i malviventi hanno portato via il registratore di cassa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Nelle stesse ore, sempre in via Alessandro III, è stato vandalizzato l’ingresso del vicino Bar Turna Chi, disabitato da tempo.

Un’azione che fa seguito ad altre due avvenute nei giorni scorsi e sempre ai danni di esercizi commerciali: nella notte tra il 25 e il 26 dicembre era toccato alla Pizzeria Vesuvio, in via Vochieri, coi ladri che avevano sfondato la porta a vetri blindata con un tombino.

Sempre in via Alessandro III, il 20 dicembre, era avvenuto il furto al Ristorante Timo e Rosmarino.