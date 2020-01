Pedaggi autostrade: nel 2020 niente aumenti

Roma – Non scatterà da oggi, 1° gennaio, il consueto rincaro dei pedaggi autostradali. Lo ha reso noto il Ministero dei Trasporti che ha citato il cosiddetto “decreto milleproroghe”.

Per quanto concerne il territorio piemontese, alla luce anche di un anno terribile per le infrastrutture autostradali come il 2019, non è stato autorizzato nessun aumento alle società per le quali il contratto di concessione risulta scaduto: Ativa, autostrada A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, e Satap, autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza.

Rinviati gli incrementi tariffari per la Milano-Serravalle, la Asti-Cuneo e per la società Autostrade per l’Italia, che gestisce la A26 e A7 da Serravalle a Genova. Stessa sorte per le autostrade A6 Torino-Savona, A10 Genova-Ventimiglia e A12 Genova-Livorno.

Confermata dal decreto milleproroghe la sospensione degli aumenti dei pedaggi previsti nel 2019: si trattava dello 0,81 per cento per Autostrade per l’Italia e del 2,62 per cento per la Milano-Serravalle.