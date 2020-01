Schianto nella notte sulla A7: auto esce di strada, un morto e tre feriti

Arquata Scrivia – Un uomo di 44 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato verso le 2:30 di stanotte sulla A 7 in località Arquata Scrivia a tre chilometri dal confine con la Liguria. La vittima stava viaggiando alla volta di Milano a bordo dell’auto condotta da un uomo di 45 anni che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada senza coinvolgere atri veicoli. All’arrivo dell’ambulanza del 118 la vittima era già deceduta, solo ferite leggere per il conducente e gli altri occupanti, rispettivamente di 34 e 32 anni, seduti dietro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Busalla e la polizia stradale di Sampierdarena. I feriti sono stati ricoverati all’ospedale di Novi ma senza conseguenze gravi. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Novi. Intanto continuano gli accertamenti da parte di Polstrada per stabilire l’esatta dinamica del grave incidente.