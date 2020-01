Per il ponte di Natale aumentati i controlli della Polizia

Alessandria – 95 persone identificate di cui 41 pregiudicati e 45 immigrati, controllati 10 veicoli e 6 esercizi pubblici. Questi i numeri dei due giorni di servizio straordinario di controllo del territorio da parte degli agenti della questura, lunedì 30 e martedì 31 dicembre scorsi.

Il pattugliamento si è reso necessario per scongiurare ulteriori e più gravi atti di criminalità soprattutto nell’area di Piazzale Curiel, dei giardini della stazione, nei centri commerciali e nei sobborghi. Molta attenzione è stata posta anche nelle verifiche amministrative di esercizi pubblici. Nei prossimi giorni saranno ulteriormente intensificati i controlli in città, ed in particolare in Piazza della Libertà, Piazzale Berlinguer e Piazza Garibaldi.