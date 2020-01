Rubato un portoncino di ingresso dalla Cittadella di Alessandria

Alessandria – La Cittadella di Alessandria, fortezza militare e uno dei simboli del capoluogo piemontese, ha subìto un altro grave danno, ormai preda di vandali e di gente che lì ci bivacca e lascia ormai tutto ciò che vuole.

Nelle ultime ore ignoti hanno rubato uno dei portoncini in ferro dell’entrata, un’azione, come anche riportato dal Fai e dalla denuncia partita da Facebook dalla presidente Ileana Gatti Spriano, compiuta usando addirittura un furgoncino vista la pesantezza della porta. Una ferita ulteriore ad un complesso tra i più belli della città e che costituisce uno dei più grandiosi monumenti europei nell’àmbito della fortificazione permanente del XVIII secolo, uno dei pochi ancora esistenti e sicuramente uno dei meglio conservati in Europa.