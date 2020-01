Autobotte che trasporta gpl si rovescia a Castellazzo Bormida: intervenuti i Vigili del Fuoco

Castellazzo Bormida – Vigili del Fuoco impegnati da stamane alle sei a Castellazzo per un’autobotte da 12.000 litri che si è rovesciata lungo la provinciale 240 verso Oviglio. Il mezzo ha subìto danni e ha cominciato a perdere il gpl che trasportava.

I pompieri, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona per impedire ulteriori conseguenze.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato interdetto al traffico e il blocco durerà per l’intera mattina in attesa anche dell’arrivo del nucleo Nbc, Nucleare, biologico e chimico-radiologico di Milano per consentire il travaso del liquido infiammabile in un’altra cisterna. A supporto, sul posto, anche i Carabinieri.

L’autista del mezzo ha riportato lievi ferite.