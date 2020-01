In vista del match con la Carrarese il manto erboso del “Moccagatta”si rifà il look

Alessandria – Dureranno due giorni i lavori di rizollatura dello stadio “Moccagatta” di Alessandria.

Un intervento parziale, come riportato dal sito dell’Alessandria Calcio, e ad occuparsene è la ditta Paradello che sta lavorando nelle due aree di porta oltre a una porzione di campo situata nella zona della Curva Sud.

I lavori sono iniziati giovedì 2 gennaio.

I giardinieri opereranno lo scorticamento superficiale del prato per creare dreni sotterranei con sabbia e ghiaia per migliorare il drenaggio e la successiva rizollatura delle aree interessate.

Il tutto in vista della gara interna del 12 gennaio dei Grigi contro la Carrarese.