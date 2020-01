Pensionato smarrisce il portafogli con dentro tutta la pensione ma lo ritrova grazie ad un altro pensionato

Casale Monferrato – Il 2020, appena iniziato, ci regala una bella storia di onestà e solidarietà. Il mondo non fa così schifo come sembra e noi cronisti non siamo quei cinici rompiballe che si fanno sempre gli affari degli altri. Sì, ci facciamo gli affari degli altri, ma anche quando la notizia è bella, e parla di rispetto. Stavolta ci piace raccontare un fatto accaduto oggi pomeriggio, un bel gesto di un ultraottuagenario casalese. Stamane il signor Mario Raffaghelli, classe 1939, residente in Via Cavour, un signore molto conosciuto in città, aveva perso il portafogli dopo essere andato a prendere la pensione col suo triciclo. Lo ha trovato un altro pensionato di 88 anni che, senza esitazione, l’ha consegnato ai carabinieri. Grazie alla tessera sanitaria contenuta nel portafogli, gli uomini della Benemerita sono riusciti a risalire al signor Mario al quale, verso le 15, l’hanno restituito. Il pensionato, incredulo e felice, ha potuto constatare che, insieme ai documenti, c’erano ancora tutti i suoi soldi: 600 euro.