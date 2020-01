I Barboni del Terzo Millennio sono uomini, colti, cinquantenni, ma la ricetta per la ripresa è nota: basta volerla usare

di Andrea Guenna – Stiamo vivendo la crisi economica più lunga che si ricordi. Infatti, nel 2007, in seguito allo scoppio della bolla speculativa nel settore immobiliare degli Stati Uniti che determinò il crollo dei titoli subprime, cioè i mutui concessi a clienti ad alto rischio, in massima parte inesigibili e trasformati in titoli dalle banche per liberarsene e collocarli sul mercato, iniziò la crisi finanziaria internazionale che, a distanza di dodici anni, non è ancora finita.

Una recessione senza fine

Si tratta, forse, della recessione più grave della storia dell’umanità che rischia di trasformarsi in strutturale determinando la nascita di una nuova era, con stravolgimenti economici, politici e culturali irreversibili. Il conseguente crollo sui mercati internazionali dei titoli subprime ha causato perdite economiche tali nei bilanci delle banche e di altri istituti finanziari che, in molti casi, sono stati così pesanti da causarne il fallimento, come accadde nel settembre 2008 alla banca d’affari Lehman Brothers e da noi, in tempi più recenti, a Mps, Banca Etruria, Banca Popolare di Bari e banche venete, solo per citarne alcune. Evidentemente, in Usa, gli istituti di credito avevano concesso con troppa leggerezza mutui ad altissimo rischio confidando sul continuo aumento dei prezzi degli immobili senza preoccuparsi troppo della solvibilità dei debitori. Ma i prezzi crollarono, la crisi divampò e fu virale, allargandosi a tutto il pianeta, con le banche che iniziarono a scaricare le loro perdite sugli investitori e sulle banche nazionali di molti stati, piazzando titoli spazzatura e derivati. Vedi Germania e Francia.

Nuovi poveri

Risultato è che, oggi, in Italia i poveri sono circa cinque milioni e il dato è in crescita. Prendendo il campione di Torino, si viene a sapere che si tratta (vedere tabella tratta da Corsera) principalmente di uomini (80,9%). Sono in gran parte italiani, stranieri dell’Est Europa, mentre cresce la presenza degli extracomunitari. Dal 2006 a oggi sono raddoppiati i senza dimora che vivono a Torino: nel 2018 sono state 1.556 le persone che hanno chiesto di dormire in una delle case di ospitalità della Città. La metà di loro ha 40-59 anni e gli italiani sono il 40 per cento. Ma il fenomeno, secondo i vari osservatori, è ancora più preoccupante poiché non tutti i senza dimora si rivolgono alle strutture predisposte all’accoglienza. Per combattere questo triste fenomeno si sono attivati un po’ dappertutto Servizi Sociali Comunali, Asl, Diocesi, associazioni varie.

Guerra tra generazioni

Esiste, purtroppo, una spaccatura tra generazioni che è diventata sempre più profonda, anno dopo anno. Secondo l’osservatorio della Banca d’Italia negli ultimi dieci anni, e anche dopo la crisi economica, gli italiani più anziani sono l’unico gruppo che ha perso poco o niente, mentre a pagare il conto sono stati soprattutto i giovani per i quali la ripresa non è ancora arrivata. In dieci anni gli under 40 hanno visto crollare il loro reddito per cui la loro capacità di acquisto è diminuita mediamente del 20%.

Una crisi contagiosa

L’effetto è stato che tutta la società italiana – ma anche europea – ha subito una forte contrazione dei consumi che le varie politiche monetarie non riescono a risolvere. L’Euro, poi, privo di qualsiasi flessibilità – ovvero non svalutabile – ha fatto letteralmente esplodere le varie economie del vecchio continente, compresa quella tedesca, mentre l’obbligo del pareggio di bilancio degli Stati sta impedendo la spesa a debito su cui, da sempre, si basano le politiche di sviluppo anticicliche liberali – e non liberiste – di stampo keynesiano. No, noi facciamo il contrario: invece di innaffiare i fiori li potiamo. È un po’ come quando l’elettricista mette una valvola più resistente dell’intero impianto elettrico, per cui al primo sovraccarico, invece della valvola, salta l’impianto.

L’assenza di inflazione è la vera malattia

Il Giappone, che è tra le prime tre economie mondiali, ha un debito pubblico che è doppio del nostro, ma non risente affatto di questa condizione. Addirittura ha appena fatto altri debiti per molte migliaia di miliardi di dollari per nuove infrastrutture. Ma che debiti sono? Si chiamano investimenti, un po’ come quelli del buon padre di famiglia che, avendo moglie e due figli compra due case, una per figlio, e spende 300.000 euro, che non ha, ma che paga facendo debito. Il vero debito non esiste perché è un investimento che ripaga con un mutuo. Come il Giappone, anche il nostro Paese, pur se in misura lievemente minore, ha un mercato interno esteso (65 milioni di abitanti) che potenzialmente potrebbe consumare abbastanza da tiraci fuori dalle secche e trainare la produzione di beni e servizi. Con una moneta italiana potremmo operare keynesianamente con la spesa a debito (il mutuo del buon padre di famiglia) per le infrastrutture che mancano.

Per la vera ripresa l’Italia deve essere efficiente e giusta

Non bastano però gli investimenti, la moneta sovrana e la politica keynesiana, perché è necessaria una macchina statale efficiente come è quella giapponese. Innanzi tutto dei magistrati che si aggiornino sulle nuove tecnologie e siano più produttivi. Ciò si riverberebbe positivamente sull’immagine del nostro Paese che sarebbe visto finalmente come solido ed efficiente, sicuro sia dal punto di vista dell’ordine pubblico, sia della certezza del diritto che della velocità dei processi. Fondamentale, a questo proposito, è il reinserimento della prescrizione (ma Bonafede c’è o ci fa?), poi occorre un fisco amico e non vorace, per cui le tasse devono essere abbassate sotto la soglia del 30% per tutti. E poi basta con le balle degli scaglioni in quanto la perequazione è automatica con la percentuale fissa: se un tizio dichiara un imponibile di 50.000 euro pagherà 15.000 euro di tasse; se dichiara 500.000 euro ne pagherà 150.000; se ne dichiara meno di 12.000 euro non pagherà niente (no tax area). In questo modo si rilanciano i consumi e riparte l’economia, oltre a snellire la mastodontica macchina statale che si ridurrebbe considerevolmente col blocco totale del turnover (chi va in pensione non sarà rimpiazzato).

Tutto il resto è politica, aria fritta, chiacchiere.