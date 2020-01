I Leoni cominciano con un ruggito il nuovo anno: Derthona batte Rieti al PalaOltrepò

Voghera (da derthonabasket.it) – Torna al successo la Bertam Derthona, contro Rieti, al termine di una partita condotta fin dalle prime battute di gioco – anche con un margine superiore ai venti punti – e gestita nel finale, contenendo il rientro della formazione laziale. Primi minuti di gara favorevoli alla Bertram, che trova grande fluidità offensiva e una buona intensità difensiva corali, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio sul 21-9 del 9’. Nelle battute finali della prima frazione di gioco – dopo il time-out chiesto da coach Rossi – Rieti accorcia il proprio gap: al 10’ i bianconeri guidano per 24-13. Nel secondo periodo la gara continua a essere condotta, nei ritmi e nel punteggio, dal Derthona guidato da un De Laurentiis protagonista sotto entrambi i tabelloni: è dopo un canestro del numero 13 (che vale il 35-22 al 16’) che gli ospiti fermano nuovamente le operazioni. Nonostante il time-out chiesto da coach Rossi, la Bertram dilata ulteriormente il proprio margine fino al 42-22 (frutto di un parziale di 12-0); il primo tempo è chiuso poi sul 48-27 dalle triple di Gražulis e Gaines. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa contengono il tentativo di rientro della Zeus Energy Group (che nel quarto perde Passera per somma di tecnico – comminato nel secondo periodo – e antisportivo) guidato dai canestri di Cannon: al 25’ il punteggio è 62-45. Nei minuti successivi i laziali accorciano le distanze con le realizzazioni di Fumagalli, che riporta Rieti a -13 al 30’ (69-56). L’ultima frazione si apre con il rientro di Rieti sotto la doppia cifra di svantaggio (71-62), prima che Mascolo e Gaines consentano ai bianconeri di riallungare nel punteggio fino all’80-68 del 38’. L’ultimo tentativo di rimonta di Rieti è firmato Zucca (autore di 7 punti consecutivi), prima che Gaines e De Laurentiis – entrambi dalla lunetta – diano alla Bertram il successo per 84-75. (Foto tratta dal sito del Derthona Basket).

Bertram Derthona-Zeus Energy Group Rieti

(24-13, 48-27, 69-56)

Tabellini:

Derthona: Valle ne, Buffo, Tavernelli 7, Seck, Festinese ne, Gaines 20, De Laurentiis 12, Mascolo 13, Čepić 6, Gražulis 13, Martini 11, Casella 2. All. Ramondino

Rieti: Stefanelli 15, Fumagalli 2, Passera 2, Cannon 31, Vildera 6, Zucca 10, Pastore 2, Nikolic ne, Filoni 7, Mammoli ne. All. Rossi.