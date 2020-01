Il Casale comincia al meglio il 2020 calando un poker contro la Fezzanese

Casale Monferrato (Casale Fbc 4 – Fezzanese 2) – Ancora una vittoria per il Casale che al “Palli”, prima di ritorno del campionato di serie D girone A, cala il poker contro la Fezzanese e si mantiene nelle parti alte della classifica, a 31 punti a -4 dalla capolista Prato e in coabitazione con Caronnese e Sanremese.

I Nerostellati appaiono subito pimpanti e mettono immediatamente apprensione alla Fezzanese: al quarto d’ora pericoloso uno-due in area di Lamesta e Di Renzo calcia in porta sul primo palo, a lato di poco.

Ancora Casale pericoloso con Coccolo che dalla sinistra avanza e incrocia sul secondo palo, deviato in angolo dalla difesa avversaria.

Monferrini ancora pericolosi con Coccolo che, nell’area piccola, opera un preciso cross in area avversaria e De Martino per poco non trova l’autorete.

Al 34’ si sblocca il match: lancio in profondità per Coccolo che entra in area sulla destra, rientra e col mancino crossa in mezzo per il tiro di Di Renzo ribattuto dalla difesa. Sulla respinta si avventa Poesio che non sbaglia: palla sotto la traversa e 1-0 per la squadra allenata da Buglio.

Nella ripresa il match si mette in salita per i locali: la Fezzanese trova prima il pareggio con Baudi, preciso rasoterra sul palo lungo, poi ancora con Baudi, rete di testa su cross di Grasselli, trova il vantaggio.

Gli uomini di Francesco Buglio non ci stanno e due minuti dopo, al 16′, riaprono la gara: Di Lernia per Coccolo, che dalla linea di fondo mette in mezzo per il tap-in vincente di Di Rienzo.

Il Casale torna a premere sull’acceleratore e alla mezz’ora trova il gol del vantaggio grazie a Poesio che raccoglie e capitalizza al meglio una corta respinta della difesa avversaria.

Nei minuti di recupero, con gli ospiti sbilanciati in avanti, il Casale mette in ghiaccio il match siglando il 4-2, autore il nuovo arrivo El Khayary.

Casale: Tarlev, Bianco, Fabbri, Todisco (19’st A. Buglio), Villanova, Pinto, Coccolo, Poesio, Di Renzo (38’st El Khayary), Di Lernia, Lamesta (18’st Cappai). A disp. Hoxha, Mullici, Provera, Vecchierelli, Sadouk, Brugni. All. F. Buglio.

Fezzanese: Greci, Castagnaro, De Martino, Monacizzo, Saporiti (36’stBongiorni), Diallo, Zavatto, Dell’Amico (20’st Tivegna), Grasselli, Terminello, Baudi. A disp. Bleve, Gavini, Frolla, Bonfiglioli, Bruzzi, Fabiani, Ascoli. All. Sabatini.

Arbitro: Fabio Luongo di Napoli

Reti: 34’ e 30’st Poesio (C), 13’st e 14’st Baudi (F), 16’st Di Renzo (C), 48’st El Khayary (C).