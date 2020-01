Indimenticabile capodanno alessandrino con le luci di Ravetti

Alessandria – Un capodanno in piazza con un gioco di luci straordinario curato dalla Ravetti Light is Life, un’eccellenza alessandrina nel settore dell’illuminazione. Dopo aver creato e posto nella disponibilità della città il format #ALESSANDRISOCIAL, la Ravetti Light is Life ha deciso di farne attivamente parte partecipando all’evento del Capodanno realizzando un Lighting Show subito dopo lo scoccare della mezzanotte. “Attraverso la luce, che non è il fine del mio lavoro, ma è lo strumento attraverso cui creo emozioni, lo scopo – ci ha detto Ravetti – è quello di dare il giusto valore a tutti coloro che parteciperanno e animeranno l’evento di capodanno, valorizzando una piazza dalla suggestiva architettura qual è piazza Marconi”. La serata è stata condotta da Stefano Venneri che con la sua consolidata esperienza ha saputo coinvolgere i numerosi presenti.