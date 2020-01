Investe con l’auto donna in bici e poi scappa: è caccia al responsabile

Mede – I Carabinieri stanno cercando il responsabile di un brutto incidente avvenuto ieri pomeriggio a Mede, in Lomellina, in viale Martiri della Libertà.

Attorno alle sei e mezza, una donna albanese di 51 anni residente in paese è stata investita in sella alla sua bicicletta da un’auto. Nella caduta, la donna si è scontrata contro una vettura in sosta a bordo strada.

Soccorsa dal personale sanitario della Croce d’Oro Sannazarese e di una medicalizzata di Mede, la donna è stata trasportata, fortunatamente non in gravi condizioni, all’ospedale di Vigevano.

Secondo quanto accertato, è emerso che l’automobilista che ha investito la donna non si sarebbe fermato per prestare soccorso.

Le indagini dei Carabinieri per risalire al responsabile dell’incidente sono in corso: l’automobilista rischia una denuncia per omissione di soccorso.