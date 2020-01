Sfregia giovane con dell’acido in piazza Aulenti a Milano e poi fugge, i Carabinieri la catturano a Genova: è una quarantaquattrenne che risiedeva nell’Acquese

Acqui Terme – Dopo essere stata fermata nella notte a Genova, è ora in attesa di udienza di convalida, Tamara Masia, la donna di 44 anni che ieri, a Milano, ha sfregiato probabilmente con dell’acido un giovane emiliano di 28 anni.

Una vicenda che ha dei legami anche con l’Alessandrino e per la precisione con la zona di Acqui Terme dato che la donna, originaria del Vercellese, secondo quanto scoperto dai Carabinieri di Acqui che hanno lavorato in collaborazione con i colleghi di Milano, aveva avuto come ultimo domicilio l’Acquese.

La quarantaquattrenne e il giovane emiliano si erano conosciuti su un sito di incontri un mese fa e si erano visti quattro volte nel giro di pochi giorni. Poi lui, modenese che lavora a Milano come barista, aveva deciso di troncare improvvisamente la relazione.

Cosa che Tamara Masia non aveva proprio accettato tanto che ieri, dopo averlo incontrato in piazza Gae Aulenti vicino alla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi, l’ha colpito prima con dello spray al peperoncino, poi gli ha versato l’acido sulla testa procurandogli ustioni anche sul collo e sul viso. Quindi la fuga terminata nella notte a Genova dove i Carabinieri l’hanno rintracciata. Ora la donna è in stato di fermo con l’accusa di lesioni aggravate, stalking e deformazione permanente del viso.

Il ventottenne è stato dimesso dall’ospedale e non dovrebbe aver avuto danni permanenti agli occhi anche se dovrà curare ustioni subite al collo e al viso.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, la Masia negli ultimi tempi era stata registrata come ospite in dormitori della Caritas anche ad Alessandria. A suo carico altre due denunce risalenti ad un paio di anni fa per minacce e stalking nei confronti di un alessandrino e dei suoi familiari.