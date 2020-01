Asti incontra la Cina alla ricerca di nuovi mercati

Asti – Sabato prossimo, 11 gennaio 2020, ad Asti avrà luogo il Forum annuale di approfondimento, dedicato allo sviluppo di nuovi rapporti commerciali tra Italia e Cina, intitolato “Asti incontra la Cina”. In agenda sono molti gli incontri previsti con delegazioni di amministratori e imprenditori cinesi. A loro volta i nostri amministratori effettueranno due viaggi in Cina, prima di prendere parte alla Festa del 70° anniversario di fondazione della Repubblica popolare Cinese a Milano, cui parteciperà Shu Luomei, console cinese dell’Economia, invitato nel capoluogo lombardo dal console generale di Milano. Continua così la serie di incontri cino-astigiani dopo quello di Padova del gennaio 2019, cui avevano partecipato molti imprenditori e aziende. L’appuntamento di sabato prossimo inizierà alle 11 con l’arrivo della delegazione cinese, che sarà accolta nell’azienda vitivinicola Rovero, a San Marzanotto. Dopo la colazione di lavoro seguirà una visita guidata in città che prevede alle tre del pomeriggio in piazza San Secondo la tradizionale “Danza del Dragone” in onore del Capodanno cinese. Il “Forum dedicato alle opportunità commerciali tra Asti e la Cina” si terrà alle 15,30 in Camera di Commercio, con la partecipazione di direttori e rappresentanti di società cinesi, molti già in rapporti col mercato italiano. È prevista alle 18 in municipio una serie di incontri bilaterali tra imprenditori italiani e cinesi. Alle 20, al Teatro Alfieri, spettacolo musicale con gruppi folkloristici cinesi della provincia dello Hebei e l’esibizione del soprano astigiano Erika Grimaldi (nella foto) accompagnata dal maestro Sebastian Roggero.