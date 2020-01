Festa della Befana in cittadella e concerto dell’Epifania in sala Pittaluga

Alessandria – A partire dalle 14 in cittadella (si scrive minuscolo perché è nome comune di cosa) avrà luogo la Befana dei Vigili del Fuoco, festa molto gradita dai bambini di tutte le età. “Epifania di Note” invece alle 17 in sala Pittaluga in occasione del concerto organizzato dal Comune (maiuscolo in quanto ente pubblico ma soprattutto per distinguerlo dagli omonimi aggettivo e avverbio) di Alessandria, in collaborazione col conservatorio Vivaldi di Alessandria, cui prenderanno parte Linda Campanella (soprano – nella foto), Matteo Peirone (basso) accompagnati dai Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Matteo Peirone (nella foto), torinese, laureato in lettere classiche ma anche e soprattutto basso di grande talento, in oltre vent’anni di carriera annovera collaborazioni con direttori e registi di grande prestigio sui palcoscenici più importanti del mondo. Iniziò a studiare canto seguendo proprio Linda Campanella per poi diplomarsi dopo aver frequentato la scuola di Franca Mattiucci di Torino.