La bella Verbania unica città piemontese in lizza come Capitale Italiana della Cultura 2021

Verbania (Giulia Giraudo) – Anche Verbania si candida per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2021”. È l’unica città piemontese in un novero agguerrito di concorrenti che vede già le città di Ancona, Bari, Catania, Fano, Feltre, L’Aquila, Livorno, Modica, Pisa, Trapani, Tropea, Verona, Vigevano ed altre che saranno sottoposte alla valutazione di sette esperti incaricati dal ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo. In tutto le città italiane saranno 44, una bella sfida. Nel 2018 la scelta aveva favorito Palermo, lo scorso anno è stata Matera, per il 2020 a prevalere è stata Parma e adesso il capoluogo del Lago Maggiore si candida per il 2021. Le carte vincenti per la città piemontese sono la bellezza dell’ambiente, la ricchezza dei borghi e dei Comuni confinanti, in particolare del golfo Borromeo, e a quelli della fascia collinare e montana con cui Verbania confina, ai quali sarà chiesto di aderire all’iniziativa anche con la formulazione di proposte e progetti. Museo del Paesaggio, ArsUni Vco e Fondazione Comunitaria saranno tra gli enti coinvolti. La prima selezione delle 44 città candidate si terrà a fine aprile, dopodiché resterà una rosa di dieci concorrenti che saranno ad esporre il proprio progetto a Roma e, sulla base dei colloqui, la giuria indicherà al ministro la candidatura ritenuta migliore.