Questi sono i veri Bersaglieri, non i “compagni” di Alessandria in camicia rossa

Alessandria – Il Tricolore – ideato nel 1797 da Giobatta De Rolandis di Castel Alfero, studente del Seminario di Bologna, ma non per questo alieno da sentimenti patriottici e liberali, per cui fu impiccato – che i veri Bersaglieri hanno onorato oggi a Pordenone, è sfilato per le vie della città sulle note dell’inno “Allarmi Bersaglieri”. La nostra Bandiera sventolò per la prima volta in Italia, sul tetto del comando generale della Cittadella di Alessandria, l’11 marzo del 1821, piazzato lì dal colonnello Guglielmo Ansaldi, comandante in seconda della Brigata Savoia, che così proclamava la “Liberale Costituzione di Spagna” e la volontà di battersi per l’indipendenza della nostra Patria. Con quel moto voluto dai fratelli Santorre di Santa Rosa, Giacinto Provana di Collegno, Carlo Asinari di San Marzano, Guglielmo Moffa di Lisio, Guglielmo Ansaldi, Ferdinando Isola, Domenico Figini e dagli altri loro compagni liberi muratori, un moto che seguiva la rivoluzione napoletana dell’anno prima, cominciava nell’azione, non più soltanto nel pensiero, il Risorgimento. La rivoluzione divampò ad Alessandria nella notte fra il 9 e 10 marzo del 1821. Agli ordini del conte Isidoro Palma di Borgofranco e del tenente Giuseppe Garelli, i militari congiurati, tutti massoni della Rispettabile Loggia dei Federati, spalancarono le porte della Cittadella per lasciare entrare i reparti di altri insorti, tra cui spiccavano quelli comandati da Luigi Baronis e dal conte Carlo Bianco di Saint Jorioz.

Un dettaglio importante: la camicia dei Bersaglieri è bianca e le mostrine cremisi, quella degli Arditi – reggimento scelto dei Bersaglieri, oggi sciolto – era nera.

Gli altri “bersaglieri” (nella foto a lato), quelli in camicia rossa, cantino pure Bella Ciao insieme alle Sardine del “Dentone con la Permanente”.