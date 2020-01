Ex Ilva: oggi il verdetto del Tribunale del Riesame di Taranto

Novi Ligure – Sono ore di attesa per l’altoforno 2 dell’Ilva di Taranto, ora ArcelorMittal. Si aspetta in giornata la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Taranto che dovranno dire se accolgono o bocciano il ricorso presentato dalla società proprietaria dell’impianto.

Un verdetto che giunge in seguito all’udienza dello scorso 30 dicembre e che arriva proprio alla vigilia dell’ultima fase di spegnimento dell’altoforno. In caso di disattivazione, si aprirebbero le porte a una cassa integrazione straordinaria per 3500 operai, su un totale di 10.700 lavoratori dello stabilimento di cui 8.277 solo a Taranto.

Un contraccolpo pesantissimo, insomma, con le sorti dell’intero impianto pugliese che sarebbero a rischio e con inevitabili ricadute anche sugli altri stabilimenti sparsi per lo stivale, tra cui quelli di Novi Ligure e Genova Cornigliano.

Un verdetto, invece, favorevole del Riesame permetterebbe ad Ilva di riavere l’impianto, oggi sequestrato senza facoltà d’uso, ma soprattutto di fermare subito il piano di spegnimento.