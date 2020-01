In Cittadella ad Alessandria la Befana dei Vigili del Fuoco nel ricordo di Marco, Matteo e Antonino

Alessandria – Nella tradizionale ‘Befana dei Vigili del fuoco’ di Alessandria sono stati ricordati Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, i tre pompieri morti nell’esplosione del cascinale di Quargnento nella notte tra il 4 e 5 novembre scorso. “Per sempre nei nostri cuori” la dedica del Comando Provinciale sullo striscione appeso sotto il cornicione dei tetti della Cittadella, dove la simpatica vecchina è stata accolta dall’amico-rivale Babbo Natale che l’ha fatta accomodare nel cestello dell’autoscala. Insieme hanno poi lanciato dolci e caramelle a grandi e piccini in attesa nella sottostante Piazza d’Armi.

Successo anche per ‘Pompieropoli’, percorso guidato per imparare le norme di sicurezza e provare l’emozione di spegnere un incendio. In mattinata, visita ai pazienti dell’ospedale infantile. Ieri, Antonino Candido è stato ricordato nella sua Reggio Calabria con una messa celebrata nella chiesa di San Paolo alla Rotonda, a due mesi dalla scomparsa.