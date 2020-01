Tortona – Il comitato di Italia Viva di Tortona per il giorno venerdì 10 alle ore 18 inaugurerà la propria sede in via Fracchia n.9 a Tortona Alle ore 18.30 nel Ridotto del Teatro Civico dove saranno presenti i parlamentari Piemontesi, Onorevole Silvia Fregolent e Senatore Mauro Marino. Parteciperà l’Onorevole Roberto Giachetti e introdurrà i lavori l’Onorevole Cristina Bargero (nella foto) per trattare l’argomento: “Progetti per l’Italia e il territorio”.