Spaccata alla caffetteria e pasticceria “Casa Signorelli” di Alessandria

Alessandria – Ancora danni ad esercizi commerciali nel centro di Alessandria dopo quelli, alcuni giorni fa, alla pizzeria “Il Caminetto” e al bar ristorante “Timo e Rosmarino” in via Alessandro III, e alla pizzeria “Vesuvio” in via Vochieri.

Nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno fatto una “spaccata” alla caffetteria e pasticceria Casa Signorelli, situata nella centralissima piazza della Libertà angolo via dei Martiri.

L’incursione ha lasciato a bocca asciutta chi è entrato visto che nel registro di cassa non c’era denaro ma ha provocato ingenti danni all’esercizio che comunque ha aperto regolarmente lunedì mattina.

La pasticceria, tra l’altro, era già stata vittima di un’azione analoga nel periodo natalizio.

Sul fatto sono in corso indagini da parte della Polizia alessandrina.