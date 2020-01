Voi, divulgatori di menzogne sul clima, siete responsabili davanti a Dio e davanti agli uomini della devastazione in corso

di Andrea Guenna – Negli ultimi cinquant’anni enormi incendi hanno colpito le grandi aree verdi della Terra: prima la foresta del Congo Belga, poi le altre grandi foreste, compresa quella Amazzonica, e ora l’Australia. Non si può negare l’evidenza: dietro a questi disastri c’è una regia, molto probabilmente la stessa che ha inventato la favola dei cambiamenti climatici per fare due volte business. Una volta con la green economy e un’altra con la deforestazione che apre nuovi spazi per la speculazione edilizia e industriale, considerato che oggi sulla Terra siamo otto miliardi, ma che fra vent’anni saremo forse il doppio.

E poi ci si lamenta del fatto che aumenti l’anidride carbonica: per forza, essendo cibo per le piante, se le piante diminuiscono quella aumenta.

La polizia australiana ha già fermato 183 piromani ritenuti responsabili del disastro che ha colpito il continente. E non si può credere che, di colpo e per pura coincidenza, 183 persone – ma sono di più – abbiano dato contemporaneamente fuoco ai boschi australiani distruggendo un’area grande come l’Austria e uccidendo circa un miliardo di esseri viventi (nella foto Ansa, un pompiere porta in salvo un Koala terrorizzato e mezzo bruciato, ma ancora vivo). Tutto ciò è frutto della “Mafia Internazionale del Clima” (anche se chiamarla Mafia è un complimento, perché la Mafia ha un codice etico che questa masnada di criminali in doppio petto non conosce) per cui un drappello di scienziati corrotti, sostenuti dall’Onu (nella foto a dx) – ente al servizio delle multinazionali – passa il tempo ad inventare balle ciclopiche sul clima, che cambia come è sempre cambia to, ma non per questo finirà il mondo, un mondo che potrebbe esalare l’ultimo respiro solo in forza della voracità di criminali come Al Gore (nella foto a sx con quell’idiota di Greta Thunberg) che sulla paura sta speculando cinicamente per migliaia di miliardi di dollari. Non sfugge a nessuno il fatto che l’Australia in fiamme sia stato un piano messo in atto da quei criminali, detentori della ricchezza del Mondo, per cui del Mondo credono di poter fare quello che vogliono. Ma non tengono conto che ci sono gli uomini, miliardi di uomini, che pensano, e ormai si pongono delle domande, per cui la facile menzogna veicolata dalla povera Greta Thunberg, per cui bisogna fare qualcosa per evitare la catastrofe, non sta più in piedi.

Piuttosto bisogna fare qualcosa perché certi criminali vadano in galera, quando va bene.

La soluzione più giusta sarebbe ghigliottinarli e, essendo chi scrive un giacobino convinto, non è detto che non si possa fare.

In questo caso non è peccato.

A Dio piacendo.