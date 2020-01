Camion esce di strada e trancia tubo del gas

Cavagnolo – Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri sera a Cavagnolo, nel Torinese, sulla SP 590, in direzione Brozolo, all’altezza dell’incrocio con via Roccabauda.

Un camion con rimorchio, trasportante un escavatore, per cause ancora in corso di accertamento è uscito di strada tranciando un tubo del gas.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale. Presenti anche la Squadra Tecnica Città Metropolitana, la Protezione Civile, i tecnici della Metanprogetti assieme al sindaco Andrea Gavazza a sorvegliare le operazioni di ripristino del tubo divelto tramite bypass. Nessuna conseguenza di rilievo per il conducente del mezzo pesante.

Sono tutt’ora in corso, e dovrebbero concludersi in giornata, le operazioni di rimozione dei mezzi pesanti coinvolti nell’incidente.