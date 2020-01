Cascina in fiamme ad Acqui Terme: evacuate due famiglie

Acqui Terme – Ha bruciato circa trecento metri quadrati di tetto l’incendio che ha interessato, oggi pomeriggio, una cascina in Strada Monterosso ad Acqui Terme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Ancora ignote le cause precise dell’incendio che ha reso inagibili anche stanze sottostanti dopo il cedimento parziale della copertura dei coppi. Due le famiglie evacuate precauzionalmente.

Fortunatamente non risultano feriti o intossicati.