Ennesima “spaccata” ad Alessandria: danneggiato il ristorante Tigella Bella

Alessandria – Ennesimo atto vandalico nel centro di Alessandria per quella che sembra, ormai, diventata una situazione insostenibile.

Ieri notte ignoti hanno spaccato la vetrina del ristorante Tigella Bella, in via Milano.

Un episodio che si ripete dato che già tre mesi fa lo stesso posto era stato preso di mira dai vandali.

Ieri sera i ladri, dopo aver sradicato la porta di ingresso, hanno portato via il contenitore delle monete dalla cassa.

Nella stessa zona, via Milano, poco tempo fa aveva subito un atto vandalico anche Pizzò. In quel caso, però, il titolare, presente all’interno del negozio, aveva subito dato l’allarme.