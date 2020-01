Ex Ilva: l’altoforno resta acceso, anche a Novi si tira un sospiro di sollievo

Novi Ligure – Il Tribunale del Riesame di Taranto ha accolto il ricorso degli amministratori straordinari fermando, così, lo spegnimento dell’Altoforno 2 di Taranto dell’Ex Ilva.

Una decisione che non era affatto scontata e che adesso giunge come una vera e propria boccata di ossigeno per i quasi 700 dipendenti dello stabilimento di Novi Ligure.

L’azienda novese è, infatti, legata a doppio filo con la produzione di Taranto in quanto, soprattutto attraverso le linee tecnologiche del decatreno e della zincatura, si potranno continuare a produrre i rotoli di acciaio, quindi materia prima finita, destinata in prevalenza all’industria automobilistica.

Oltre a questo, altra notizia che fa tirare un sospiro di sollievo è il fatto che stanno emergendo i presupposti per un risanamento dell’altoforno visti gli undici milioni di euro, stanziati dalla proprietà per avviare gli interventi e messi sul piatto della trattativa con il Tribunale.

Il futuro, dunque, pare farsi più roseo non solo per le famiglie dei 700 dipendenti dello stabilimento di strada Bosco Marengo ma anche per quelle dell’indotto, soprattutto le aziende dell’autotrasporto, che contano centinaia di lavoratori.