Grigi, tornato ad allenarsi il difensore Prestia

Alessandria – Buone notizie per l’Alessandria Calcio in vista del match con la Carrarese di domenica 12 gennaio. Ieri è tornato ad allenarsi con i suoi compagni della prima squadra Giuseppe Prestia (nella foto).

Dopo gli esami effettuati, infatti, il difensore centrale ex Palermo è infatti clinicamente guarito.

Prestia mancava da novembre quando, nel match contro la Pro Patria, si era infortunato alla coscia destra, riportando una lesione muscolare di secondo grado.