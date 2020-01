Missili iraniani colpiscono basi Usa: 80 morti, il petrolio schizza nelle quotazioni. È iniziata la guerra?

da varie agenzie di stampa – Era l’1:20 (17:20 ora di Washington) quando è iniziata quella che a Teheran hanno chiamato “Operazione Soleimani Martire” (nella foto Money.it). Una dozzina di razzi di Pasdaran iraniani lanciati contro le basi Usa contro le basi di al-Asad e Erbil in Iraq avrebbero causato la morte di 80 persone ma Donald Trump esclude che vi siano vittime americane. Il presidente Usa ha aggiunto che per ora “si sta facendo una ricognizione dei danni e delle vittime, abbiamo le truppe più forti al mondo” ed ha annunciato una dichiarazione per la mattinata.

I pasdaran iraniani hanno subito rivendicato l’attacco alle due basi statunitensi, con il ministro degli Esteri di Teheran Javad Zarif che ha ribadito come “ci difenderemo contro ogni aggressione ma non vogliamo una guerra”.

Dopo l’attacco iraniano la quotazione del petrolio è in netto rialzo schizzando di oltre il 4%, mentre i futures sul greggio statunitense (WTI) hanno toccato quota $65,65, i massimi dallo scorso aprile, col Brent che ha raggiunto un prezzo di $71,75 al barile, il livello più alto da settembre.