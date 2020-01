Ubriaco al volante per le strade del centro di Alessandria: denunciato

Alessandria – La Polizia Municipale di Alessandria ha denunciato, nei giorni scorsi, un ventottenne albanese per guida in stato di ebbrezza.

Il giovane stava percorrendo la centrale via Verona quando, all’improvviso, ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro un muro.

Durante il controllo dei documenti, gli agenti hanno rilevato che guidava senza patente italiana e in stato di ebbrezza con valori superiori ad oltre tre volte il consentito. L’auto è stata sequestrata.