Da venerdì 10 gennaio stop all’allerta smog ad Alessandria

Alessandria – Sono tornati sotto il livello massimo, secondo gli ultimi dati forniti da Arpa Piemonte, i valori di Pm 10 nell’aria alessandrina. Motivo per cui da domani, 10 gennaio, saranno annullati tutti i blocchi del traffico in vigore fino ad oggi, giovedì.

Lo stop alle restrizioni durerà fino a lunedì 13 gennaio, giorno in cui saranno effettuati nuovi controlli da parte di Arpa.

Secondo l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nelle giornate di martedì e mercoledì ad Alessandria il livello di polveri sottili è arrivato a 49 microgrammi al metro cubo, una unità in meno del limite consentito.