Groviglio in autostrada a causa della nebbia: coinvolti due camion e due auto

Alessandria – Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle quattro e mezza, sulla A21 tra i caselli di Alessandria est e Alessandria ovest in direzione Torino, all’altezza del cavalcavia 59.

A causa della fitta nebbia che in questi giorni sta dando non pochi problemi alla viabilità, quattro vetture, due mezzi pesanti e due auto, si sono violentemente tamponati tra di loro tanto che è stato necessario l’intervento del 118 che ha attivato anche l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. L’incidente ha causato quattro chilometri di coda dal chilometro 78 al chilometro 74.

I quattro conducenti sono stati portati all’Ospedale di Alessandria. Le loro condizioni sono buone e non destano particolari preoccupazioni.