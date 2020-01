La brutta storia del cimitero degli animali, per qualche cadaverino in più

Alessandria (r.c.) – Mala tempora currunt per chi ha un animale ad Alessandria e vorrebbe seppellire l’amata bestiola senza, per forza, ricorrere ad altri metodi.

In teoria, nel capoluogo piemontese, un’area c’è ed è quella dietro la parte nuova cimitero monumentale di Viale Teresa Michel: il famoso cimitero degli animali, noto in quanto, recentemente, balzato alla ribalta in quanto si è scoperto che è interamente abusivo.

Motivo per cui circa un anno fa, era fine marzo dell’anno scorso, con un’ordinanza il sindaco di Alessandria, Cuttica di Revigliasco, aveva proibito ulteriori inumazioni.

Dove lo metto il gatto morto?

Da quasi un anno, dunque, nel capoluogo mandrogno chi ha un animale, cane, gatto, uccellino, pesce rosso o altro è in un vicolo cieco. Dove lo seppellisco il caro estinto?

In teoria un’alternativa ci sarebbe ed è quella della cremazione di cui si occupa, da diverso tempo, la ditta Bagliano di Alessandria.

Ma se io, possessore di un animale cui sono sempre stato molto affezionato che adesso è morto, ad esempio un bel cane Labrador, essendo contrario alla cremazione, lo volessi seppellire, che faccio?

Abitando in un condominio non posso seppellirlo in cortile. E allora? Devo buttarlo nella spazzatura come se fosse un qualsiasi sacco dell’immondizia?

Il problema è davvero spinoso anche perché siamo di fronte ad un’amministrazione cittadina che, anche in questo caso, cincischia e, invece di cercare una soluzione, fa a scaricabarile.

Una vecchia storia che nessuno vuole risolvere

La storia del cimitero degli animali risale a diversi anni fa, quaranta per l’esattezza.

All’inizio era un’area molto piccola e con poche bestioline seppellite. Poi, lentamente, ha cominciato ad espandersi anche se, al contempo, cresceva una progressiva incuria visto che nessuno tagliava l’erba o si prendeva cura delle tombe.

Solo nel 2017, grazie ad un volenteroso gruppo di persone, le cose hanno cominciato a migliorare. Fino ad arrivare a marzo 2019, quando Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco di Alessandria, con un’ordinanza, vietava ulteriori sepolture.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno dovuto al fatto che, secondo quanto emerso, l’intera area risulta del tutto priva di autorizzazioni. Insomma, è abusiva.

Ed è proprio qui che è iniziato il gioco del rimpallo di responsabilità tanto che si è venuta a creare una situazione a dir poco kafkiana.

Un’area di tutti e di nessuno

Tutto nasce dal dilemma del possesso dell’area: il Comune a suo tempo l’aveva data in concessione all’Amiu ma dopo il fallimento dell’azienda rifiuti il curatore l’aveva restituita al Comune, pare però senza darne notizia a Palazzo Rosso.

Insomma l’uno pensava toccasse all’altro e viceversa, risultato: fino all’indagine nessuno se n’è curato.

è del tutto evidente che alla fine in tutta questa storia a giovarne è uno solo: le pompe funebri Bagliano.

Possibile che adesso l’unica soluzione sia cremare l’animale? Per Bagliano è sicuramente un guadagno ma per il Comune di Alessandria è sicuramente un problema da risolvere. Perché i nostri amministratori comunali ci hanno dormito sopra? Avrà mica ragione il Maligno quando dice che hanno voluto favorire Bagliano che, da buon commerciante, sa fare bene i suoi interessi?

Che fine han fatto i soldi per il cimiterino?

Giovanni Barosini, assessore ai lavori pubblici e al welfare animale ha dichiarato alla stampa che nel 2017 erano stati messi a bilancio 150.000 euro per un nuovo cimitero degli animali ma la crisi dei conti comunali li aveva spazzati via.

“Cercheremo di trovarne altri. E poi potrebbe rientrare nell’assegnazione dei servizi cimiteriali tramite il partneriato pubblico-privato, iter che è stato avviato” ha spiegato Barosini.

Ma i tempi si preannunciano lunghi e intanto, se uno ha un animale da seppellire e non vuole assolutamente ricorrere alla cremazione, deve cercarsi un campo, armarsi di pala e, sperando di non essere notato dal solito spione, fare un buco e buttarci dentro Fido. Che brutta fine, povero Fido.