Studiare nel Regno Unito dove tradizione e innovazione convivono felicemente

Milano (Sonia Oliva) – Torna a Milano il 7 marzo 2020 per la 7° edizione, “Study Uk Fair”, la fiera dedicata all’offerta universitaria nel Regno Unito. Un appuntamento con i rappresentanti di università, college, business schools e scuole di lingua atteso da studenti di qualsiasi livello, giovani professionisti, genitori e insegnanti durante il quale, i partecipanti, potranno sostenere colloqui individuali con gli oltre 40 istituti presenti, scoprire l’offerta educativa del Regno Unito e seguire interessanti seminari.

Organizzato dal British Council (l’ente britannico per le relazioni culturali e le opportunità nell’ambito dell’istruzione), l’evento richiama, ogni anno, più di 1000 partecipanti, preparati e motivati ad incontrare le Università e le altre istituzioni educative presenti.

“La Fiera Study UK costituisce per noi un’occasione importante per incontrare studenti e famiglie e rispondere alle loro domande”, afferma Filomena Casamassa, Education Manager del British Council in Italia – “Lo studio nel Regno Unito gode in generale di un’ottima reputazione ma ci rendiamo conto di quanto sia utile, anche nel contesto post-Brexit, poter avere un’occasione di contatto e confronto individuale con le diverse università e college presenti”. Il mix di tradizione e innovazione, caratteristico dell’offerta formativa britannica, attrae da sempre studenti da tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati di HESA – Higher Education Statistics Agency -, sono oltre 16.000 gli studenti italiani nel Regno Unito e il 2019 ha registrato 2.400 nuove domande di immatricolazione da parte di italiani (dati UCAS – Universities and Colleges Admissions Service). Dinamismo, continua evoluzione e una forte attenzione alle competenze richieste dalle diverse carriere si sposano, all’interno delle università del Regno Unito, con un’attenzione al valore e alle potenzialità di ogni singolo studente, al rispetto delle diversità e all’opportunità di vivere in un ambiente ricco di stimoli intellettuali e culturali. L’evento include anche un programma di seminari e sessioni informative presentate da istituzioni e partner del British Council operanti nel campo dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione giovanile. Sarà, inoltre, possibile approfondire il test IELTS, l’esame di inglese più richiesto per lo studio universitario e ascoltare le testimonianze di studenti italiani iscritti oggi alle Università britanniche (nel video la testimonianza di due studenti all’edizione di Study UK Fair dello scorso anno). L’appuntamento con Study UK Fair 2020, organizzata in collaborazione con IELTS, Tutor You, e con il patrocinio del Comune di Milano, è al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta, 61. L’ingresso è gratuito previa prenotazione on line sul sito http://www.britishcouncil.it/Study-UK