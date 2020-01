Cade intonaco nella Galleria Richini lungo la A6

Savona – Le autostrade d’Italia continuano a cedere. Nella notte è caduto un pezzo di soffitto della galleria “Ricchini”, nel comune di Quiliano lungo l’autostrada A6, la stessa dove, lo scorso 24 novembre, è crollato un pezzo di viadotto travolto da una frana. Il tunnel è stato chiuso in direzione Torino per essere aperto in tarda mattinata dopo che i vigili del fuoco e la Polstrada hanno rimosso i materiali caduti ed effettuato i rilievi. Il concessionario dell’autostrada ha dichiarato invece: “Non si è verificato alcun crollo di intonaco né tantomeno di cemento nella galleria di Quiliano sulla A6, si è verificata solo una piccola nuvola di polvere di vernice, staccatasi dal fianco della galleria”. Inoltre, l’Autostrada dei Fiori, società che gestisce l’A6, afferma che a differenza di quanto le agenzie hanno comunicato, la galleria “non è mai stata chiusa”. Chiediamo scusa ma noi, a questo punto, ci fidiamo di più delle agenzie che affermano il contrario. Come diceva Andreotti: “A pensar male si fa peccato ma non si sbaglia mai”.