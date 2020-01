Gli anni più belli: un Baglioni nostalgico canta l’inno degli indimenticabili anni settanta

Milano (Sonia Oliva) – È di Gabriele Muccino la regia del video del nuovo brano di Claudio Baglioni, “Gli anni più belli”: titolo sia del singolo che del nuovo film di Muccino. Già nel video, le immagini del musicista, si intrecciano con alcune scene del film del regista romano che sarà nelle sale a partire dal 13 febbraio 2020.

“Gli anni più belli” è un brano sulla limpidezza, la vitalità e il richiamo di libertà dei sogni dell’adolescenza: “Noi che volevamo fare nostro il mondo e vincere o andare tutti a fondo”. Sul valore dell’amicizia e il rapporto tra amore e dolore: “E sapere già cos’è un dolore e chiedere in cambio un po’ d’amore”. Sull’esigenza di cercare dentro di noi le energie per vivere il futuro: “Noi in una fuga da ribelli un pugno di granelli noi che abbiamo preso strade per cercare in noi gli anni più belli”. Sulla saggezza e la profondità dell’età matura: “Noi con le ferite dei duelli e spalle di fardelli noi, che abbiamo spinto il cuore a battere per noi gli anni più belli”.

Claudio Baglioni con 50 anni di musica e 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo, dalla fine degli anni ’70 a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato nel quale ha saputo fondere canzone d’autore, rock, sonorità internazionali e jazz.

Il brano “Gli anni più belli” è una delle 12 tracce che comporranno il nuovo album di inediti che uscirà in primavera. 12 come saranno anche le serate di “Dodici note”, i 12 concerti consecutivi che Baglioni terrà a giugno (dal 6 al 18) 2020 alle Terme di Caracalla (Roma), in cui tutti i suoi classici saranno presentati, per la prima volta, in un’inedita e raffinata dimensione classica: voce, solisti d’eccezione, orchestra e coro. Il video de “Gli anni più belli” è disponibile da oggi (10 gennaio) mentre il film da lunedì 13 febbraio 2020.