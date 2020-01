La Pernigotti, fra mille promesse, resta in attesa d’una soluzione che non si vede ancora

Novi Ligure – Si aggiunge un altro “tassello” nella vicenda, tutt’altro che positiva, della Pernigotti di Novi, azienda senza identità il cui destino era segnato ormai da tempo.

È, infatti, slittato il piano industriale che doveva sancire il rilancio produttivo dell’azienda novese che ha chiesto ancora tempo per portare a termine il piano con il quale punta a concentrare a Novi tutta la produzione, come annunciato in occasione della cessione del marchio e della rete commerciale del ramo gelati al gruppo romagnolo Optima.

Con i soldi incassati dall’operazione, era stato detto, il gruppo Toksoz vuole produrre, senza esuberi rispetto ai settanta dipendenti, cioccolato, torrone e gelati, oltre ad altri prodotti finora assegnati ad altre aziende esterne.

Ma i tempi si sono allungati e il piano sarà pronto solo ad aprile con gravi ripercussioni per il personale.

A Milano, nella sede commerciale, sarà trasferita la quasi totalità degli impiegati per ridurre i costi, anche se nell’incontro di ieri i sindacati, oltre a contestare la richiesta, hanno strappato qualche minima condizione migliore.

Come spiegato da Piero Frescucci, rsu della Pernigotti: “Sarà possibile fare un periodo di prova a Milano di due mesi, al termine del quale l’impiegato potrà decidere se rimanere là o no. In questo caso, sarà stipendiato fino a quando non diventerà operativa la nuova cassa integrazione per crisi industriale.

A quel punto potrà godere dell’ammortizzatore sociale per un anno e poi della disoccupazione”.

A Novi Ligure, invece, resterà solo il personale degli uffici più legato alla produzione, pochissime persone.

L’operazione sugli impiegati è oltretutto legittima: pochissime le possibilità di ottenere ragione da un giudice del lavoro.

A questo si aggiunge, poi, la posizione dei circa dieci dipendenti che dallo scorso anno sono stati distaccati in altre aziende: dovranno rientrare alla Pernigotti, secondo quanto annunciato dalla proprietà, altrimenti saranno licenziati a meno che non siano assunti dalle imprese dove lavorano ma solo con contratti a tempo indeterminato.

Infine, la questione del nuovo stabilimento. La voce che circola sempre più è quella relativa ad una ristrutturazione dell’edificio attuale poiché a Novi non ci sarebbero altre aree edificabili.

I sindacati a tal proposito hanno chiesto un incontro al sindaco Gian Paolo Cabella e il 22 gennaio si terrà un nuovo incontro a Novi Ligure con la proprietà.