Nuovi balzelli per aggiustare le strade dell’acquese

Acqui Terme – “Paradossale”. Definisce così Manuela Ulandi (nella foto), Confesercenti provinciale, la tassa di scopo istituita dal Comune di Acqui con delibera di Consiglio prima di Natale.

Una tassa che non piace a nessuno, tantomeno alle associazioni dei commercianti, tra le categorie colpite dal nuovo balzello.

In sostanza si tratta di un’addizionale Imu che inciderà su seconde case e attività economiche, con l’obiettivo di raccogliere, da qui al 2022, circa 200.000 euro all’anno, 600.000 sul triennio, per la sistemazione definitiva delle martoriate strade Lussito, Lacia, Maggiora, Angogna, Monterosso, Alessandria, visto che non ci sono certezze sui fondi che arriveranno dallo Stato dopo quelli per le somme urgenze.

Collettiva la levata di scudi contro questo provvedimento, a partire dal mondo del commercio.

“Dove sono Stato e Regione? Il Comune batta i pugni per avere i soldi da loro: se lo farà, ci avrà al suo fianco” ha detto senza mezzi termini la Ulandi.

A lei si è unito Mauro Pigazzi, Ascom: “Non si possono sempre prendere delle decisioni che colpiscono una categoria senza confronto né concertazione, specie se si tratta di quella su cui graverà questa ennesima tassa” ha dichiarato.

Insomma, una decisione, questa, destinata a portare avanti una serie di polemiche.