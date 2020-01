Scoppio di Quargnento: Antonella Patrucco, la moglie di Gianni Vincenti, potrebbe incassare l’assicurazione

Quargnento – Sono trascorsi più di due mesi dal quel terribile 5 novembre in cui persero la vita, per lo scoppio e il crollo di una cascina a Quargnento, tre Vigili del Fuoco, Marco Triches, Antonio Candido e Matteo Gastaldo, e altre tre persone furono ferite, i Vigili del Fuoco Giuliano Dodero e Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo.

Un evento terrificante che stroncò vite umane, rovinando per sempre la vita ad intere famiglie.

E al centro di tutto una persona: Gianni Vincenti, reo confesso, che dopo aver tentato di incolpare altri del gesto sciagurato del quale conosceva la propria mano criminale, è crollato dopo il ritrovamento da parte degli inquirenti, nella sua casa di via Modena ad Alessandria, di un foglietto con le istruzioni per azionare i timer che hanno fatto esplodere le bombole gpl da lui collocate nella casa di Quagnento.

Dal 10 novembre è detenuto, ora a Ivrea. Si è addossato tutta la colpa e ha reso dichiarazioni a discolpa della moglie, Antonella Patrucco, pure lei, comunque, indagata in concorso per gli stessi reati, ma a piede libero.

La donna ha preso nettamente le distanze dal marito. Una strategia difensiva?

Le indagini dei carabinieri, coordinati dal procuratore Enrico Cieri e dal sostituto Elisa Frus, sono ora concentrate ad accertare la sua posizione.

Se, infatti, quella dell’uomo è chiara, non altrettanto si può dire per la moglie, almeno al momento.

Anche se sono premature ammissioni esplicite, pare di intuire che gli inquirenti siano convinti che la donna non fosse ignara di quanto era stato messo in atto.

In più occasioni, infatti, i due erano stati visti assieme a Quargnento e dunque pare quantomeno strano che la donna non sapesse veramente niente.

Il marito ha avuto un ruolo chiave nella drammatica vicenda: ha raccontato delle sette bombole acquistate da fornitori diversi, di come le ha collocate nelle stanze e ha azionato i timer, calcolando di farli esplodere all’una di notte. Ma ha fatto un pasticcio e un’esplosione anticipata ha richiamato sul posto i vigili del fuoco, travolti da un successivo scoppio. Vincenti avrebbe potuto evitare che quei sei uomini fossero in quel luogo minato, avvertendo che il peggio ancora doveva succedere.

Non l’ha fatto ed è in questo comportamento omissivo, per gli inquirenti, che consiste il dolo, cioè la volontarietà degli omicidi e delle lesioni.

E Antonella Patrucco, la moglie? Davvero non sapeva proprio nulla, ad esempio, del bugiardino del timer posato sul comò della camera matrimoniale nella loro casa di via Modena?

Altro fatto, non da poco, è la questione della proprietà di Quargnento, intestata alla moglie di Vincenti.

L’assicurazione, con estensione a danni dolosi provocati da terzi, è stata sottoscritta da lei, in quanto padrona di casa. Pertanto, se la donna provasse la propria estraneità al piano criminoso del marito, potrebbe aver diritto, alla fine, a incassare quel premio assicurativo?

Un interrogativo che resta.

Intanto, però, dovranno essere esaminate le clausole del contratto stipulato con le Generali che, nel frattempo, ha presentato querela, come vittima della truffa perpetrata a suo danno.

Ma, andando oltre l’aspetto delle responsabilità penali, sul diritto al risarcimento esiste, in quel contratto, una specifica clausola che impedisca alla moglie di incassare un indennizzo dovuto, per “danno doloso causato da terzi”, qualora chi lo ha provocato sia lo stesso marito convivente?

È realistico pensare che la compagnia abbia già esaminato questa eventualità, ma un conto è puntare su deduzioni logiche, altro è dimostrare giuridicamente la presenza o l’assenza di un diritto, certificato in un atto sottoscritto tra le parti. Si può immaginare che una moglie firmi un contratto per quel tipo di condizioni senza avere il minimo sospetto di che cosa abbia in mente di fare il marito, a distanza di pochi mesi? Appare poco credibile, ma sospetti e indizi non bastano. Sono indispensabili le prove: la certezza cioè che Antonella Patrucco, proprietaria di casa e titolare della polizza, fosse complice, in qualche modo, di Gianni Vincenti. Oppure dimostrare, tramite clausola scritta e inconfutabile, che, nel caso l’autore del danno doloso sia uno stretto congiunto, non c’è diritto a nessun risarcimento.