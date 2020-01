Titolo Alexandria, Baldassari: arrestato ad Alessandria, assolto a Siena e condannato a Milano, ma la prescrizione ha definitivamente chiuso il caso

Alessandria (Max Corradi) – Il presidente del Tribunale di Siena dottor Luciano Costantini ha depositato la motivazione della sentenza di assoluzione nei confronti di Gian Luca Baldassarri (nella foto), arrestato ad Alessandria il 14 febbraio del 2013 mentre era ospite nell’appartamento della fidanzata oggi 34enne. Nell’udienza del 16 luglio 2019 i giudici l’hanno assolto insieme ai coimputati Alessandro Toccafondi, Antonio Pamtalena, Pompeo Pontone, Giorgio Filippetto, Italia Sinopoli, David Ionni, Maurizio Fabris, Fabrizio Cerasani e Luca Borroni, perché il fatto non sussiste. Inoltre il presidente Costantini ha ordinato il dissequestro e la restituzione a Baldassarri e Toccafondi di 5,95 milioni di euro.

I fatti

Cos’era successo? Baldassarri, il presunto capo della “Banda del 5%” era stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza mentre era in procinto di partire per Malpensa alla volta di Londra. Sapeva di essere ricercato e tentava di far perdere le proprie tracce.

Subito trasferito alla caserma della Guardia di Finanza di Milano, era stato portato nel carcere di San Vittore dove giungeva col volto coperto dal cappuccio del giubbotto nero. Le voci sul perché Baldassari fosse nella nostra città, al di là del fatto che qui da noi risiederebbe la fidanzata, si sono rincorse con insistenza e alla fine si è venuto a sapere che l’ex numero uno della finanza di Mps aveva – ed ha – molti amici qui da noi, molti con la tessera del Pd in tasca. Pare anche che Baldassarri conosca bene il finanziere alessandrino Gianluca Garbi, oggi 51enne, un tecnico di alto profilo, appartenente alla schiera dei Ciampi Boys (quel gruppo di giovani dirigenti bancari che hanno lavorato con Carlo Azeglio Ciampi quando era Governatore della Banca d’Italia), membro del Cda dell’Alessandria Calcio ai tempi della presidenza di Gianni Bianchi. Qualche anno fa si è occupato di titoli derivati per Dresdner Bank, la seconda banca tedesca, cioè l’istituto di credito che ha rifilato, insieme ai giapponesi di Nomura, i titoli tossici a Mps. L’operazione è stata fatta per cancellare i forti debiti dell’istituto di credito senese vicino al Pd nel biennio 2006 – 2007.

Titoli Alexandria

È stato in sostanza un intervento di maquillage finanziario le cui conseguenze devastanti sono esplose l’anno scorso. Il pacchetto dei derivati ceduti da Dresdner Bank a Mps, oltre che Santorini, si chiama Alexandria, la versione latina del nome della nostra città. Sarà una coincidenza. Proprio nel 2007 Garbi era A.D. di Dresdner Bank Kleinwort settore industria e Presidente per lo stesso istituto di credito in Italia. È un’altra coincidenza? Può darsi. Non basta perché Garbi, a dimostrazione che è vicino al centro sinistra, tra il 1997 ed il 1998 è stato membro del consiglio dei consulenti economici del Ministero del Tesoro per il Governo Prodi (centro sinistra), quando ministro era Carlo Azelio Ciampi. Secondo le intercettazioni, Baldassarri – che ha case a Londra e negli Usa, a Miami – avrebbe contattato alcuni testimoni dell’indagine su Mps, oltre a chiedere, tra lunedì 11 e martedì 12 febbraio 2013, lo smobilizzo di Btp per un milione di euro. Così la procura di Siena ha deciso di far scattare il fermo per il dirigente, motivandolo con il pericolo di fuga.

Gli altri processi

L’assoluzione del Tribunale di Siena arriva insieme alla condanna di Milano anche nei confronti di Nomura e Deutsche Bank che devono pagare rispettivamente 3,45 e 3 milioni di sanzioni. Prescrizione per un’operazione finanziaria, il Fresh 2008. A Milano Gianluca Baldassarri è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. Condanne anche per l’ex presidente Giuseppe Mussari a 7 anni e 6 mesi di reclusione, a 6 anni e 3 mesi di reclusione l’ex dg Antonio Vigni, cui si aggiungono per entrambi 2 anni di interdizione dai pubblici uffici. I reati, a vario titolo, sono aggiotaggio, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Condannato anche l’ex manager della banca Daniele Pirondini a 5 anni e 3 mesi. Giudicati colpevoli anche i manager di Deutsche Bank e Nomura. In totale sono state sentenziate 13 condanne anche se ormai la prescrizione, grazie al ricorso in appello che ha tenuto “vivo” quanto bastava il processo, ha chiuso il conto anche per il filone milanese con la cancellazione del reato.

L’inchiesta

Le indagini iniziarono a Siena nel 2012 col supporto del Nucleo Valutario della Gdf, a proposito di maxi tangenti al Pd, fondi neri dello Ior e conti correnti segreti, nonché questioni finanziarie, soprattutto sulle modalità con cui era stato fatto un aumento di capitale per l’acquisizione di banca Antonveneta dal Santander, avvenuta nel 2008 per 9 miliardi, e sulle modalità con cui i bilanci successivi erano stati falsati per nascondere il fatto che l’acquisto non era stato così redditizio.

I derivati Alexandria e Santorini facevano infatti “scattare” il pagamento della cedola agli azionisti, ma poi aumentavano il conto dei debiti, calcolando il mark to market di quel periodo (intorno a 1,2 miliardi). Simile il discorso del derivato Chianti Classico, legato però a una cartolarizzazione immobiliare.