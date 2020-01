A Terzo d’Acqui hanno conferito la cittadinanza onoraria a Riccardo Molinari

Terzo d’Acqui – Non è ebreo (almeno, crediamo) e non si chiama Segre, ma a Riccardo Molinari, vicesegretario nazionale della Lega nonché capogruppo alla Camera, la cittadinanza onoraria l’hanno data lo stesso. La motivazione dice che l’alessandrino Molinari si è profuso negli anni e nei diversi ruoli istituzionali per il bene del suo e nostro territorio. Ieri sera a Terzo d’Acqui, piccolo comune di quasi 900 abitanti, c’è stata la cerimonia di consegna della pergamena da parte del sindaco, leghista doc, Vittorio Grillo (nella foto web), presenti l’assessore regionale Marco Protopapa e Franca Biglio, sindaco di Marsaglia nel Cuneese e battagliera presidente nazionale dell’Associazione dei piccoli comuni Anpci.

Riccardo Molinari, 36 anni di Alessandria, si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova ed è di professione avvocato. È un politico italiano, attuale presidente del gruppo della Lega alla Camera dei deputati.

Alle elezioni regionali in Piemonte del 2010, a soli 27 anni è stato eletto consigliere regionale nelle liste della Lega Nord in provincia di Alessandria, divenendo vicepresidente del Consiglio regionale.

Dal 20 marzo 2013 al 25 maggio 2014 è stato assessore regionale agli enti locali nella giunta di Roberto Cota.

Il 10 luglio 2017 è stato nominato assessore al commercio del Comune di Alessandria, dopo la vittoria della coalizione di centrodestra alle elezioni comunali del 27 giugno 2017. Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Alessandria per la coalizione di centro-destra.