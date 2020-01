Bertram Derthona si arrende nel finale a Reale Mutua Torino

Torino – Ko esterno per Bertram Derthona che, fuori casa contro Reale Mutua Torino, ha ceduto le armi 76-70.

I ragazzi di coach Ramondino hanno tenuto testa ai rivali fino alla fine, prima di cedere negli ultimi minuti. Assenti Pullazi e De Laurentiis. Per i leoni spiccano i 20 punti di Gaines, i 18 di Gražulis e i 10 di Čepić.

La cronaca della partita tratta dal sito del Derthona Basket.

Avvio di gara favorevole alla Bertram Derthona, che trova in Čepić e Gražulis i protagonisti dei primi minuti di gioco: la schiacciata del giocatore lettone – che vale il massimo vantaggio (7-15 al 6’) – costringe coach Cavina a fermare le operazioni. Nelle battute successive i Leoni respingono i tentativi di rimonta avversari e chiudono la prima frazione avanti 13-23. La Reale Mutua riduce a cinque i punti di divario grazie a un 7-0 firmato Diop-Campani-Marks (20-25 al 13’) interrotto dal lay-up di Gaines. I torinesi prima impattano a 27, al 15’, con due liberi di Alibegovic e poi ritrovano il vantaggio, sul 32-29, con un canestro da tre punti di Toscano. Il primo tempo è chiuso dai liberi di Pinkins, che fissano il punteggio sul 37-33.Al rientro dagli spogliatoi le realizzazioni di Bushati e Gaines mantengono invariate le distanze tra le due formazioni, in una gara che scorre sul filo del grande equilibrio. Il canestro in contropiede – da palla recuperata – di Toscano segna il termine del terzo periodo, che vede Torino in vantaggio per 55-50. I canestri da fuori di Toscano e Bushati spingono la Reale Mutua al +8 (61-53) del 32’; nei minuti successivi sono gli stessi due giocatori a consentire ai padroni di casa di mantenere invariato il proprio margine. Nonostante il tecnico per flopping comminato a Bushati, la formazione allenata da Cavina dilata il gap grazie alla grande lucidità e alla precisione nel tiro da tre punti prima che il Derthona, con Gaines e Gražulis, torni a 5 punti (71-66) a 90 secondi dal termine. Un’altra tripla di Bushati (autore di tre realizzazioni nel periodo finale) rimette tre possessi tra le due formazioni e consente alla Reale Mutua di imporsi per 76-70.