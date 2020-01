Il Casale inciampa a Lavagna

Lavagna (Lavagnese 1 – Casale Fbc 0) – Il Casale cade in quel di Lavagna e rallenta la marcia di avvicinamento alla vetta del campionato di serie D girone A in una giornata in cui, comunque, tutte le big del campionato hanno perso ad eccezione della Caronnese.

A decidere il match una palla inattiva e il colpo di testa di Cantatore sul calcio d’angolo ma sul risultato pesano anche le tante occasioni fallite dai monferrini a cominciare da un calcio rigore sbagliato da Di Renzo, cui si aggiunge l’incrocio dei pali colpito da Poesio nella ripresa.

La cronaca.

Al 9’ Casale in avanti: lancio di Poesio per Coccolo che entra in area ma si allunga la palla permettendo all’ex Scatolini di intervenire.

Al 19’, sempre sponda Casale, palla arriva a Di Lernia che non riesce a concludere.

Al 28′ rigore per il Casale: Di Renzo è atterrato in area, lo stesso attaccante nerostellato s’incarica della battuta, Scatolini si salva in angolo.

Nella ripresa, al 20’, Poesio centra in pieno l’incrocio dei pali con un gran tiro dalla distanza.

Al 39′ Lavagnese in vantaggio: calcio d’angolo e colpo di testa secco di Cantatore, Tarlev nulla può: 1-0.

Lavagnese (4-3-3): Scatolini; Oneto L., Avellino (‘9’st Queirolo),Bacigalupo, Casagrande; Basso G., Romanengo (1’st Bonaventura),Perasso (41’st Di Vittorio); Tripoli (30’st Basso S.),Oneto E., Cantatore (44’st Bagnato). A disp.: Massano, Queirolo, Di Lisi, Mannucci All.: Nucera.

Casale Fbc (4-2-3-1): Tarlev; Bianco, Cintoi, Villanova, Fabbri; Todisco (31’st Vecchierelli),Di Lernia (44’st Cappai); Lamesta (31’st El Khayari),Poesio, Coccolo; Di Renzo. A disp.: Hoxha, Pisanello, Mullici, Provera, Sadouk, Buglio A. All.: Buglio F.

Arbitro: Marchioni di Rieti

Rete: 39’st Cantatore (L).

Ammoniti: Romanengo, Cantatore, Basso (L); Cintoi, Fabbri, Poesio, Di Renzo (C).

Espulsi: Francesco Buglio per proteste

Calci d’angolo: 3-5

Recuperi: 2+6