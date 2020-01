Immigrato prende a pugni in faccia una donna e le strappa i vestiti: salvata dai passanti

Firenze (Cristina Gauri per “Il Primato Nazionale”) – Un altro episodio di violenze e abusi compiuti da immigrati ai danni di donne italiane. Teatro della vicenda stavolta è la città di Firenze, dove nella notte fra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio, un extracomunitario ha aggredito una 31enne con brutalità inaudita, cercando di violentarla.

La vittima stava rincasando dopo aver trascorso la nottata in giro, quando l’uomo l’ha assalita alle spalle, tentando di immobilizzarla davanti al portone d’ingresso dell’abitazione. La donna ha però trovato la forza di reagire e opporsi al tentativo di violenza, lottando per divincolarsi. Ma proprio questa reazione ha scatenato la furia cieca dello straniero che le ha scaricato una tempesta di pugni al volto e le ha strappato i vestiti di dosso.

Solo l’intervento di due passanti, accorsi in aiuto della donna dopo aver sentito le sue urla, ha convinto l’extracomunitario a desistere dai suoi intenti e fuggire. Sul posto si sono arrivati i carabinieri della vicina stazione Firenze Uffizi, anch’essi attirati dalle disperate richieste di aiuto della 31enne. Lo straniero aveva però fatto perdere le proprie tracce, così ai militari non è rimasto altro da fare che raccogliere la denuncia della giovane e quella dei suoi salvatori.

La vittima, in forte stato di choc, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova, dove il personale medico sanitario le ha dedicato tutte le cure del caso prima di dimetterla con una prognosi di 30 giorni. Sono tutt’ora in corso le ricerche del responsabile. I carabinieri hanno raccolto le deposizioni della 31enne e dei testimoni, e stanno ora vagliando le immagini acquisite dalle videocamere di sorveglianza presenti nella piazza. Per il momento l’autore di questa efferata aggressione è ancora in fuga.