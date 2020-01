L’Alessandria apre l’anno nuovo con un pari interno con la Carrarese

Alessandria (Alessandria 2 – Carrarese 2) – L’Alessandria ottiene un punto d’oro contro la Carrarese nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di calcio di serie C girone A.

2-2 il risultato finale, con reti, per i mandrogni, di Arrighini e Eusepi.

Già in emergenza, l’Alessandria perde anche Gazzi e le due alternative in attacco, Pandolfi e Akammadu. In panchina Prestia, Eusepi e Gilli, guariti, ma solo per un utilizzo part time.

Scazzola sceglie un 4-3-3, a cui Baldini risponde con un 4-2-3-1, Infantino terminale offensivo, sostenuto da Valente, Cardoselli e Calderini.

Il match.

Primo tempo all’insegna della supremazia territoriale della squadra toscana anche se l’Alessandria si fa pericolosa al 14’ con Chiarello che entra in area, Forte prova ad atterrarlo, l’esterno resta in piedi, ma si allarga troppo e l’azione sfuma.

Un minuto dopo ci prova Sartore, dal limite, non fortissimo, di poco sul fondo. Poi quasi mezzora senza opportunità prima dell’intervento decisivo di Valentini, con la mano di richiamo sul diagonale di Calderini (40′).

Nel recupero punizione velenosa di Casarini dal vertice sinistro dell’area.

Nella ripresa Grigi in vantaggio al 6’: lancio di Dossena che pesca Arrighini, l’attaccante si libera di Tedeschi, salta Forte in uscita e deposita palla in rete.

Due minuti dopo il pareggio della compagine toscana: Calderini se ne va a sinistra, salta Sciacca e mette al centro, dove Valente ribadisce in porta dopo la respinta di Valentini.

Poi al 17’ la Carrarese passa in vantaggio: Infantino riceve palla in profondità, salta Dossena e poi batte Valentini.

L’Alessandria, però, non ci sta e al 41’ Eusepi, entrato in campo da circa una ventina di minuti al posto di Chiarello, sigla la rete del pari raccogliendo l’assist di Arrighini e incrociando sul palo più lontano.

Finisce 2-2.

Alessandria (4-3-3): Valentini; Sciacca, Dossena, Gjura (23’st Prestia), Celia; Castellano, Suljic (13’st Gerace), Casarini; Chiarello (23’st Eusepi), Arrighini, Sartore (23’st M’Hamsi). A dip: Marietta, Gilli, Crisanto, Filip, Macchione. All: Scazzola

Carrarese (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli (33’st Pasciuti), Calderini (44’st Mezzoni); Infantino. A disp: Pulidori, Conson, Agyei, Maccarone, Tavano, Mezzoni. All: Baldini

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

Reti: st 6′ Arrighini, 8′ Valente, 17′ Infantino, 41′ Eusepi

Ammoniti: Suljic, Gjura, Valente, Calderini, Dossena per gioco falloso, Foresta e Casarini per comportamento non regolamentare

Calci d’angolo: 3-4

Recuperi: 0+2.