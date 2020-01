Novipiù Casale batte Biella nel derby ed è sola al comando della classifica

Biella – Una vittoria che vale il primato in classifica nel campionato di basket di serie A2 per la Novipiù Casale che a Biella, nel derby contro la Edilnol, si è imposta 84-69.

Decisivo per i monferrini il terzo quarto, dopo che il primo tempo si era chiuso coi casalesi in vantaggio di tre punti.

La squadra di coach Ferrari è stata trascinata da Roberts, Sims e Martinoni, autori di 19, 15 e 14 punti. Casale ha tirato col 52% da dentro l’area, contro il 38% dei lanieri.